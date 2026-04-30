北京市琺瑯廠で販売されている午（うま）年を記念する文化クリエーティブ製品。１９５６年設立の北京市琺瑯廠は、全国の景泰藍（けいたいらん、七宝焼）業界で唯一「中華老字号」（中国老舗企業）の認定を受けている。（２月９日撮影、北京＝新華社記者／邱虹）【新華社北京4月30日】中国国家統計局が29日に発表したデータによると、今年1〜3月の一定規模（主要事業の年間売上高500万元、1元＝約23円）以上の文化関連企業の総