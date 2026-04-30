５月１日の巨人戦（甲子園）に先発する阪神・村上頌樹投手が、甲子園で今季勝利を目指す。今季ここまで５試合に登板し、１勝１敗。開幕投手を務めた３月２７日・巨人戦（東京Ｄ）では６回５安打３失点で降板した。通算７戦４勝負けなしだった“Ｇキラー”が初黒星を喫した。伝統の一戦で、昨年セ・リーグ投手３冠のエースが雪辱する。