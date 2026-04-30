中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月30日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は30日の記者会見で、日本が自衛隊幹部の階級呼称を変更し、「大将」「大佐」などの呼称を復活させる方針を固めたことに、被害国の人々の傷口に塩を塗る行為だと批判した。林氏は次のように述べた。ここ数年の日本の安全保障政策は攻撃的、拡張的、危険な方向へ転換を続け、「平和国家」という自ら掲げた定義を既に突き崩し