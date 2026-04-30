えのきをあと3cm多く食べる方法 えのきの固い部分を食べやすくする方法をご紹介します。この方法ならえのきをいつもよりあと3cm多く食べることができ、無駄がなくなりますよ。 フォークで下にほぐすのがポイント 1、フォークをさしやすいようにまずは1袋を3等分にする。 ２、上から下にとかすようにするとほぐれやすいです。 ３、つながっているところも丁寧にほぐします。 えのきを3cm多く食べるには、固い部分がほぐ