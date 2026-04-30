ヤクルトは６月２６日から２８日までの中日戦（神宮）で「ＳｗａｌｌｏｗｓＬＡＤＩＥＳＤＡＹ２０２６」を開催すると３０日、発表した。イベントのテーマは“Ｓｗａｌｌｏｗｓとわたしが主役”。２６日はビジター側を除く当日のチケットを持つ来場者全員に、あざやかなピンクを基調とした「２０２６レディースＤＡＹユニホーム」を配布し、２７日、２８日には特別販売を実施。キラキラ美容師あいりさまとのコラボグッズ