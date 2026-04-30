旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、30代の男性職員から任意で事情を聴いていた捜査で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことが捜査関係者への取材でわかりました。男性はこれまでの任意の調べに対し「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているほか、妻の殺害をほのめかしていました。これまでに焼却炉から妻の遺体は確認されていませんが「数時間かけて燃やした」という