旦那さんが家事をやればやるほど夫婦仲が険悪に…。そのうち奥さんが「自分でやったほうが早いわ！」ってなりそうですよね。そんなある日、息抜きがてら子育て支援センターの“パパ会”に参加した旦那さん。参加者のパパさんたちと話すなかで、いいことを思いついて…!?>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)