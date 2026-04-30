厚生労働省は30日、骨折などで公的医療保険を使って柔道整復師の施術を受けた際、整骨院や接骨院に支払われる療養費を、全体で0.60％引き上げると決めた。通常改定分の0.14％に加えて、物価高に対応するため0.46％上乗せした。7月から実施する。施術内容によっては患者が窓口で払う自己負担（原則1〜3割）が増える。初回施術時の「初検料」は10円増の1560円。打撲と捻挫の初回施術時にかかる「施療料」も、10円増の770円とする