将棋の女流棋士が妊娠をためらうことなどがないようルール作りが求められていた問題で、日本将棋連盟が設けた検討委員会は最終報告書を取りまとめました。この問題は、母子の安全のため産前・産後の一定期間、女流棋士を事実上の不戦敗とする日本将棋連盟の対局規定などについて、福間香奈女流五冠が制度の見直しを求めていたものです。連盟はこの規定を削除して検討委員会をことし1月に設置し、新たな制度作りを話し合ってきまし