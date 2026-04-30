ボートレースまるがめで5月5日に開幕する「G2第11回レディースオールスター」に出場する米丸乃絵（24＝福岡）らPR隊が30日、スポニチ西部総局を訪れた。ファン投票で選出された女子レーサーが集結する初夏の祭典。初日12Rドリーム戦には1号艇から高憧四季（26＝大阪）、井上遥妃（23＝徳島）、西橋奈未（29＝福井）、遠藤エミ（38＝滋賀）、浜田亜理沙（38＝埼玉）、実森美祐（29＝広島）の得票数上位6人が出場。総勢8人が出場