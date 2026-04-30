名古屋駅周辺には、百貨店や商業施設があり、名古屋名物がたくさんそろっています。今回は、駅近で購入できる人気の洋菓子を厳選して紹介します。話題のぴよりんやフィナンシェ、名古屋らしさ満点の小倉トーストサブレなど、手土産や自分用にもぴったりな3商品をピックアップしました。名古屋土産選びの参考にぜひ。ちっちゃな小倉トーストが可愛すぎる！●アンリ・シャルパンティエ「アン・ブランシュ大納言」（5個入1350円）人気