4月6日よりABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』（以下：今日好き）。現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。 （関連：【画像あり】振り向いてくれないかいと（田代魁音）に対して思わず弱気になるゆあ（小林ゆあ）） 以下よ