モキュメンタリーホラー映画『Strange Harvest（原題）』が、『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』の邦題で7月17日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：モハーベ砂漠が舞台のファウンドフッテージホラー『アウトウォーターズ』6月26日公開 本作は、『グレイヴ・エンカウンターズ』のス