中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受けて、香川県で旅客船などを運航する企業らの団体が県に燃料代の補助などを要望しました。 【写真を見る】「航路の維持が厳しい」燃料費の補助や港湾使用料の減免などを求めて県に要望香川県旅客船協会原油価格の高騰で【香川】 香川県旅客船協会の堀川会長が池田知事に要望書を提出しました。中東情勢の悪化による原油価格の高騰で、フェリーや高速艇の燃料費が増加していて航