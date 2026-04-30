香川県の臨時議会が開かれ、新しい議長に自民党の氏家孝志氏が選ばれました。 【写真を見る】香川県議会の新しい議長に氏家孝志氏副議長には山本悟史氏が決まる【香川】 香川県議会では慣例で1年ごとに正副議長が交代することになっていて、きょう（30日）開かれた臨時議会で、新たな議長に氏家孝志氏が選ばれました。氏家氏は仲多度郡第1選挙区選出で現在4期目です。自民党香川県政会所属でこれまで副議長を務めてきました。