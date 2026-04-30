プレーオフ準々決勝の1戦目を制したバスケットボールB3リーグ香川ファイブアローズ。きのう（29日）、ホームで第2戦に臨みました。 香川ファイブアローズのプレーオフ準々決勝。シーズン8位の金沢武士団（かなざわさむらいず）をホームに迎えての第2戦です。 （小寺健太記者）「先に2勝すれば次に進めるプレーオフです。1戦目を勝利した香川ファイブアローズ