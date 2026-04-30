元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、ブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』で新たな一歩を踏み出す。宝塚退団後、初めての舞台となる本作。世界中で愛されてきたキャラクターが紡ぐ、新たな物語だ。白黒世界のスターとして生きるのか、それともカラフルな現代社会で新しい人生を歩みだすのか――。スターでありながら“平