ミラーレスカメラ「ニコン Z50」のダブルズームキットが、Amazonでタイムセール中となっています。19％OFFの10万9,800円で購入できます。 「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」と「NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR」が付属するレンズキット。「Z50」は2019年11月の発売で、現行モデル「Z50II」の1世代前のモデルとなりますが、小型ボディに凝縮された撮影機能、描写力、コストパフォーマンスから