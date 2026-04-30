FC東京は30日、ブンデスリーガに所属するドルトムントとの国際親善試合を開催することを発表した。試合は8月1日（土）の19時キックオフ予定。場所は『MUFGスタジアム』にて行われる。ドルトムントは、1909年に創設されたブンデスリーガを代表するクラブ。世界屈指のファン・サポーター文化を持ち、ホームスタジアムのシグナル・イドゥナ・パルクは、ブンデスリーガ最大の収容人数を誇り、平均観客動員数もリーグ最多を記録し