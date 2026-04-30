【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGC ホール有明にて開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）授賞式で表彰されるノミネート作品が発表された。 ■63部門でノミネート作品/アーティストが決定 今回発表されたのは主要6部門を含む全63部門。主要部門を表彰するGrand Ceremonyは NHKにて生放送、その前に開催されるレッド