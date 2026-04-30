東京電力ホールディングス [東証Ｐ] が4月30日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は4542億円の赤字(前の期は1612億円の黒字)に転落したが、従来予想の6410億円の赤字を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は2083億円の黒字(前年同期は818億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-4.1％→4.6％に急改善した。