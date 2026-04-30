30日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝159円58銭前後と、午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円41銭前後と62銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース