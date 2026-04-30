日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万2300枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 32300( 29250) ABNクリアリン証券 26498( 24926) バークレイズ証券 22775( 21462) モル