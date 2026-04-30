ブルージェイズの岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのレッドソックス戦に「4番三塁」で先発出場。前日に続き、3回の第2打席で左前適時打を放つなど4打数1安打2打点の活躍。チームは8－1で快勝し、連勝を飾った。MLB公式サイトは、ジョン・シュナイダー監督の「彼は着実に進歩している」というコメントを伝えた。 ■「オカモトは着実に前進」 第1打席は見逃し三振に倒れた岡本。第2打席