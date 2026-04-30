三原市で見つかった男性遺体のニュースの続報です。男性の遺体は、2月に東広島市で起きた殺人事件の捜査の過程で発見されました。男性は、殺害されたとみて調べています。男性の遺体は29日、三原市沼田にある会社の敷地内で見つかりました。遺体の氏名や年齢などは不詳で、土の中に埋められ腐敗した状態でした。■近隣住民「初めてのことだから、ここで起こるとは思っていない。」「家の近くで、こういうことが起こるのは