理学部数学科に在籍する現役学生であり、メイド・コスプレイヤーとして活動する萌咲（もえさき）みるるさんが講師を務める数学講座が、5月23日に都内で開催されます。テーマは「線形代数」。90分の本格的な講義に加え、交流会やチェキ会も予定されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■群とベクトル空間の視点から線形代数を紐解く本イベントの発起人は、メイドやコスプレイヤーとして活動しながら