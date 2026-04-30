2026年4月29日、中国メディアの観察者網は、中東情勢の緊迫に伴う原材料不足から日本企業が中国産化学品の輸入を急増させている現状と、日本側の危機感について報じた。記事は、中東情勢の悪化により日本国内で基礎原料のナフサが不足し、主要なプラスチック原料などの生産設備が減産を余儀なくされている深刻な実態を指摘。ホルムズ海峡の封鎖により中東からの調達が困難となる中、日本企業がサプライチェーン維持のために設備を