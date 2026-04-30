新疆S249線の口門子から南山口までの区間で4月29日、冬季閉鎖が解除され、7人乗り以下の車両の通行が再開されました。 S249線はハミの南山口から天山を貫く全長61.94キロの道路で、「最も美しい天山道路」とも呼ばれています。観光客は車を運転してゴビから天山を越えて風光明媚な草原に至り、天山の景観を一望に収めることができます。（提供/CGTN Japanese）