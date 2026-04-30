パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「URBAN ARMOR GEAR（UAG）」ブランドから、スマートフォン「Google Pixel 10a」向けケース2種を2026年5月1日に発売する。スクリーンシールドも同時発売耐衝撃性能と独自のデザイン性を兼ね備える同ブランドから、Google Pixel 10a向けケースが登場。いずれも高さ122センチ、26方向からの製品落下試験のほか、米国防総省の定める「MIL-STD-810G,