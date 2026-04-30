2026年4月17日、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、2026年の度男子日本代表登録メンバー37人を発表した。この登録メンバーが、「ネーションズリーグ」「アジア選手権」「アジア競技大会」を戦うことになる。 初選出されたのは4名。 河東祐大（ジェイテクトSTINGS愛知） デアルマス アライン（サントリーサンバーズ大阪） 武田大周（東レアローズ静