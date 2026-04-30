FC東京は30日、ドイツ1部ドルトムントと親善試合を行うことを正式発表した。日時は8月1日で、会場はMUFG国立で開催される。この日、ドルトムントのカルステン・クラマーCEOが来日し、都内で川岸滋也社長と共同会見を行った。昨秋から構想を温め、今回の実現に至ったという。川岸社長は、この一戦を機に「W杯後の日本のサッカー界を盛り上げをつなげていきたいと考えている」と言う。FC東京は、百年構想リーグの東地区で現在2