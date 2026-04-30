コメの民間在庫率が過去最高となったことがわかりました。農林水産省は、3月末時点のコメの民間在庫量が、去年3月の1.5倍以上となる277万トンだったと発表しました。「在庫率」は39％〜40％で、3月としては過去最高の水準です。内訳を見ると、JAなどが抱える「出荷段階」の在庫量は、前月比で25万トン減少しているものの、卸売り業者が抱える「販売段階」の在庫量は逆に2万トン増加しています。農水省はコメ消費の減少や中食・外食