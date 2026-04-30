元職員による、2億円以上の横領被害を公表していた熊本市の学校法人開新学園は30日、再発防止に向けた組織改革の方針などを発表しました。 ■開新学園・甲斐達也理事長「この再建策を着実に実行し、透明性の高い経営を構築することが、失った信頼を回復するための唯一の道と確信しています」開新学園では3月、第3者委員会の調査で経理担当の元職員がおよそ17年にわたりおよそ2億3800万円を横領していたことが分かりました。学