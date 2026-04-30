北海道旭川市で３０歳代の女性が行方不明となっていることをめぐり、道警が３０日、夫で同市の旭山動物園に勤務する３０歳代の男性職員について、死体損壊容疑で逮捕状を請求したことがわかった。容疑が固まり次第、逮捕する方針。男性職員は道警の任意の事情聴取に「妻を園の焼却炉に遺棄した」と供述していた。捜査関係者によると、供述に基づいて園内の焼却炉などを捜索したところ、人の体の一部とみられるものが見つかった