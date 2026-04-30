広島・中村奨成外野手（26）が30日、出場選手登録を抹消された。この日は東京ドームで練習を行ったが、5月1日からは2軍ではなく、3軍に合流することが決まった。その理由について新井監督が説明した。「なかなか（状態も）上がってこない。本人もモヤモヤしていると思うし、3軍でしっかり、自分が今どうなっているのかを見つめ直してほしい。だから見つめ直す時間をつくる。その後、ファームの試合に出てという形になる」今