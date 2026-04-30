WOWOWでは、6月で活動を終了するロックバンド・SHISHAMOを3カ月連続で特集。6月14日に神奈川・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで行われるラストライブ「SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜 GOODBYE DAY」を生中継する。SHISHAMOSHISHAMOは高校の軽音楽部で結成され、2013年にCDデビュー。「僕に彼女ができたんだ」「君と夏フェス」「明日も」などの楽曲で支持を集め、等身大の歌詞と疾走感あふれるメロディーで