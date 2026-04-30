健康のためにヨーグルトを毎日食べている方も多いのではないでしょうか。今回は「ヨーグルトは腸内環境を整える最強の食べ物」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員401名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が68%、嘘だと思う方が32%となりました。回答者からは、「毎朝ヨーグルトを食べると胃腸の調子がよい」「便通に効果を感じる」といった体感に基づく声がある一方、「ヨーグルトだけ