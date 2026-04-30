ソフトバンクの倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が３０日、左手の骨折で負傷離脱中の杉山一樹投手（２８）の今後の方針について言及した。杉山は４月１１日の日本ハム戦（エスコン）の試合後に自らのふがいない投球にフラストレーションをため、ベンチを殴打して左手を骨折した。その後はリハビリ組に移管。現在はブルペン投球も再開しており、今後はファームの実戦登板で調整を進めることとなる。倉野コーチは右腕の一軍復