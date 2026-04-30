本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数ノーヒットも3四球を選び、3-2の勝利に貢献した。6回の走塁時の相手捕手とのクロスプレーでは、危険なシーンを現地メディアが指摘していた。ヒヤリとする場面だった。同点で迎えた6回1死三塁。四球で出塁し味方の安打などで三塁走者となった村上は、モンゴメリーの二塁