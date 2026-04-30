DR自動運転サービスに対応した新たな冷凍冷蔵庫パナソニックが、2026年4月下旬から発売した冷凍冷蔵庫「WXタイプ」および「HYタイプ」は、日本で初めて、「デマンドレスポンス（DR）自動運転サービス」に対応した製品となる。中部電力ミライズが提供する「NACHARGE Link KADEN（ネイチャージリンク カデン）」に申し込むと利用でき、24時間365日に渡り、通電している冷蔵庫の特徴を生かしたパナソニックならではの提案が注目される