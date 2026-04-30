Roborock（ロボロック）は、同社初となるローラーモップ搭載のロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Flow（ロボロック キューレボ カーブ ツー フロー）」を、2026年4月28日（火）よりAmazon限定で発売します。実売価格は11万9900円（税込）。 「Roborock Qrevo Curv 2 Flow」 roborock (ロボロック) Qrevo Curv 2 Flow ロボット掃除機 水拭き両用【26年革新ロ