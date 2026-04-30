丈感やシルエット・素材など、パンツ選びは条件が重なるほど、ちょうどいい一本がなかなか見つからないもの。そんなボトムス迷子の人にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の新作パンツです。今回は下半身のラインを拾いにくいゆったりシルエットと、こなれ感のある色味が素敵なアイテムを厳選してご紹介します。 毎日はきたい大人のイージーパンツ 【しまむら】「イージーパンツ」\2,420（