猫の皮膚にできる「しこり」の正体とは？ 愛猫の皮膚にできるしこりには様々な種類があります。すべてのしこりがガンというわけではありませんが、自己判断せずに獣医師に相談することが非常に重要です。 よく見られるのは、外傷によるしこりです。例えば、他の猫との喧嘩による傷が原因で、皮膚の下にしこりができることがあります。これが感染すると、膿がたまった膿瘍（のうよう）になることもあります。膿瘍は