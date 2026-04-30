旭川市・旭山動物園の動物焼却炉に妻を遺棄したとして任意聴取を受けている同園の30代職員は、営業時間外の夜間に数時間にわたって燃やしたと供述しているが、警察の捜査で遺体は発見されていない。本当に焼却したのか。「850度以上じゃないと全然焼けません。炭化するだけです」「動物専門の焼却炉ということで、痕跡なく焼却することが可能というふうに言われていますが、実際そのあたりはどうなのか。専門の動物用焼却炉を取材