筆者の友人の体験談です。長年愛用している登山用の黄色いマウンテンジャンパーは、機能性や保温性に優れ、目立つ色合いもあって周囲からよく褒められるお気に入りの一着だったそうです。特に良い点は、遠くからでも子どもがすぐに見つけられることで、迷子防止にもつながっていました。こうしていつの間にか、「黄色のジャンパー」の印象がすっかり定着していたそうなのですが……。