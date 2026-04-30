香川県議会氏家孝志 議長（上）／山本悟史 副議長（下） 臨時香川県議会が開かれ、議長と副議長が交代しました。8年ぶりに最大会派以外から副議長が選出されました。 香川県議会では慣例で議長と副議長が1年ごとに交代しています。30日開かれた臨時議会で選挙が行われました。 その結果、最大会派・自民党香川県政会の氏家孝志議員（61）が、出席した39人中32票を集めて議長に選ばれました。氏家さんは仲多度郡