5月1日の天気予報（岡山・香川） 5月1日（金）も断続的に雨が降り、風が強まる予想です。 朝までは雨、午後は雲が広がりやすくなるでしょう。昼前から夕方にかけては突風や急な強い雨などに注意が必要です。折り畳み傘ではなく、丈夫な傘の方が安心です。 JR四国は1日朝から瀬戸大橋線の児島駅と宇多津駅の間で、運休や遅れの可能性があるとし、最新の運行情報を確認するよう呼び掛けています。 早明浦ダムの貯水率