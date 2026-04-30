俳優のサム・ニール(78)が、がんを克服したことを明らかにした。「ジュラシック・パーク」でアラン・グラント博士を演じたことで知られるサムは4年前にステージ3の血液がんと診断され、闘病を続けてきた。 【写真】がんを乗り越えた俳優元妻は日本人だった オーストラリアの7Newsの取材に対し、サムはこれまでの状況を「特定のリンパ腫と共に生きてきた。化学療法を受けていて、本当に惨めだった