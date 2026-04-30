過去の玉野まつり玉野市提供 岡山県玉野市は、30日、恒例の「たまの・港フェスティバル」と「玉野まつり」の運営費用に充てるため、5月1日からクラウドファンディングを実施することを明らかにしました。 玉野市によりますと、花火代やステージの設置費用、警備の人件費などが高騰していることが理由です。2025年は2つのイベントで計約3500万円がかかりました。2025年のクラウドファンディングでは21万7000円が