FC東京とボルシア・ドルトムントが国立競技場で対戦するJ1のFC東京は4月30日、8月1日にドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦することを発表した。ドルトムントは2年ぶりの来日で、7月29日にYANMAR HANASAKA STADIUMでセレッソ大阪と対戦し、8月1日にMUFGスタジアムでFC東京と対戦する。ドルトムントは、かつてMF香川真司（セレッソ大阪）ら日本人選手も所属したドイツの名門ク